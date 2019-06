Binali Yıldırım: "İstanbul Türkiye'nin özetidir"

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığına geçti.Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, il binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun." diyerek başladı.Ramazan Bayramında Diyarbakırlılarla buluşmak, bir arada bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Yıldırım, herkesin bayramını kutladı."Bayramda büyük bir coşku ve sevgiyle yakınlaşarak, barışmaya ve kucaklaşmaya, iyilikleri doruğa çıkararak bugünlere geldik. Bizi ramazandan bayrama ulaştıran Rabb'imize hamdolsun. Allah sizlerden razı olsun." diyen Yıldırım, Diyarbakır'ın peygamberler şehri olduğunu, bu ülkenin bağımsızlık mücadelesinde çok büyük hizmet sunduğunu söyledi."Yolları böleriz, Türkiyeyi böldürtmeyiz"Yıldırım bu nedenle Diyarbakır'a çok güzel hizmetler yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şehir içerisinde 9 alt ve üst geçit kavşağını yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca Diyarbakır'ın bütün komşu illerini bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştik. Ama bir şeyi yapmadık; yolları böleriz Türkiyeyi böldürtmeyiz. İstanbul Ankara'dan sonra Diyarbakır'a Doğu'nun merkezine yakışan en güzel havalimanını buraya yaptık. Diyarbakır'a her şey yakışır. 15 yıl içerisinde Diyarbakır'ın alt ve üst yapısında birçok işi hallettik. Sorunlarını bırakmadık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Çünkü ülkemizi, milletimizi, Diyarbakır'ı seviyoruz."Başbakanlığı döneminde Diyarbakır'da başta Sur ilçesinde olmak üzere terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılara değinen Yıldırım, "Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde talihsiz kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler." diye konuştu.Yıldırım, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada önemli ve stratejik bir ülke olduğunu vurguladı.Bu bölge üzerinde şeytanca planları alt üst edenin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye ne kadar önemli bir ülke ise İstanbul'un da o kadar önemli bir şehir olduğunu aktardı."İstanbul Türkiye'nin özetidir"Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor." şeklinde konuştu."Başkan Binali sloganı"Konuşması sırasında Kürtçe "Başkan Binali", "Kahrolsun PKK sloganları atılan Yıldırım, gençlerin seslendirdiği "Bir şarkısın sen" şarkısına eşlik etti."31 Mart'ta Türkiye'nin her tarafından seçim yapıldı. Gelecek 5 yıl için yerel yöneticiler seçildi. Bütün seçimler bitti. Ama bir seçim bitmedi. O da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimidir. Yine bitmediğini siz biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yeniden yapılacak." ifadelerini kullanan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın kutlandığını, 2 ay 10 gün sonra da Kurban Bayramı'nın kutlanacağını aktardı.Yıldırım, şunları kaydetti:"Ama arada bir bayramımız daha var. 2 bayram arasında İstanbul bayramı var değil mi? İstanbul bayramına hazır mısınız? Diyarbakırlı hemşehrilerim İstanbul'da 23 Haziranda yeni bir zafere imza atayacak mıyız? Diyarbakır'a size geldim, desteğinizi istemeye geldim. Diyarbakır her zaman bizim yanımızda oldu, inşallah bu sefer de yanımızda olacak. Aramızı hiç kimse açamaz. Ezelden beri kardeşiz. Hiçbirimiz hangi etnik kimlikten doğduğumuza karar veremiyoruz. Bu bizim irademizde, elimizde değil. Kimimiz Kürt kimimiz Arap kimimiz Türkmen kimimiz Türk kimimiz Laz, Çerkez, Abaza...Ne olursak olalım, kitabımız bir Kuran-ı Kerim, kıblemiz bir Kabe-i Muazzama, Peygamberimiz bir Hz. Muhammed, dinimiz bir İslam. Hepimiz Müslüman ve kardeşiz. Kardeşliğimize zarar veren kim PKK, değil mi? Türklere de Kürtlere de zarar veren, her tarafı yakıp yıkan, buraların kalkınmasını geciktiren kim, terör örgütü. Terör örgütünün, bölücülerin, PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Türklerin de Kürtlerin de, bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının da sorunu terör örgütüdür, PKK, DEAŞ ve FETÖ'dür.""Ayrışacak hiçbir şeyimiz yok"Yıldırım, bu birliği, kardeşliği bozmaya çalışan her türlü terör örgütünü şiddetle lanetlediklerini dile getirerek, "İbn-i Haldun ne diyor, coğrafya kaderdir. Bizim coğrafyamız Anadolu coğrafyası da bizim kaderimizdir." diye konuştu.Bu coğrafyayı ata, dede, ecdat emaneti olarak gördüklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki; ayrışacak hiçbir şeyimiz yok.""İstanbul'un size ihtiyacı var"2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinden bakanlar ve milletvekilleri ile çalıştıklarını, çabaladıklarını, gayret ettiklerini, ülkenin her tarafında vatandaşın ihtiyacı olan hizmetleri yaptıklarını belirten Yıldırım, "Bu millet bize çok şey verdi, İstanbul bana çok şey verdi. 11 yaşında ortaokul öğrencisi olarak geldiğim o dünya şehri İstanbul beni okuttu, iş yuva sahibi, milletvekili, Bakan, Başbakan, Meclis Başkanı yaptı. Bir faninin göreceği bütün makamları gördüm. Ama benim için en büyük makam sizlerin gönlündeki makamdır. Sizin gönlünüzde bir makamım varsa bütün makamlar vız gelir." diye konuştu.Yıldırım, her zaman millet ve bu ülke için çalıştığını aktararak, şimdi ise kendisini Binali Yıldırım yapan şehir, İstanbul için Diyarbakırlıların huzurunda olduğunu kaydetti.İstanbul şehrine vefa borcunu ödemek istediğini dile getiren Yıldırım, "O halde 23 Haziran'a hazır mıyız? Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz? 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz? Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.Yıldırım, konuşmasının sonunda vatandaşlarla Kürtçe vedalaştı.