Binali Yıldırım İstanbul'u Havadan İnceledi

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Adalar
İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.
Büyükada'da Ak Parti ve MHP
İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Kulüp'te kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Büyükada'dan ayrıldı. Helikopter
ile Büyükada'dan ayrılan Binali Yıldırım, havadan İstanbul'u inceledi.
Görüntü dökümü
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-Binali Yıldırım'ın helikopterdeki görüntüsü - Çelik
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Kaynak: DHA