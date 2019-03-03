03 Mart 2019, 18:58
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Binali Yıldırım İstanbul'u Havadan İnceledi

Binali Yıldırım İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.  

Büyükada'da Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Kulüp'te kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Büyükada'dan ayrıldı. Helikopter ile Büyükada'dan ayrılan Binali Yıldırım, havadan İstanbul'u inceledi.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın helikopterdeki görüntüsü - Çelik belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Kaynak: DHA