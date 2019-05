BİNALİ YILDIRIM, İTFAİYECİLERLE SAHUR YAPTI

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Fatih 'te vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, At Pazarı adlı semtte bulunan kafeleri gezerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Yıldırım, sahuru da İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle yaptı.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, Fatih ilçesine bağlı At Pazarı semtinde bulunan kafeleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek selfie çekti.İTFAİYE ERLERİ İLE SAHUR YAPTIBinali Yıldırım, daha sonra İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ne giderek itfaiyecilerle buluştu. Kendisini karşılayan itfaiye personelini ile tokalaşan Yıldırım, sahur yapacağı alana geçti. Sahur öncesi kısa bir konuşma yapan Yıldırım, itfaiyeciliğin zorluklarından bahsederek, 15 milyon İstanbullunun canı, malı size emanet. Yaptığınız işin ne kadar mukaddes olduğunu biliyoruz. Bir yangında insanlara, eşyalarına zarar gelmemesi için yerine göre hayatınızı bile riske atarak gözünüzü kırpmadan yangınlara müdahale ediyorsunuz. Büyük iş yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın ilk başkanlığında bir Tuzla 'da tanker yangını oldu. Hatırlarsınız. ve orada üzücü bir sonuç ortaya çıktı. İnsanlarımız hayatını kaybetti. Ben o yangında sizlerin olağanüstü insanüstü gayretlerinize şahit oldum dedi.45 DAKİKA ISIYA KARŞI DAYANIKLI İTFAİYE ELBİSESİ İLE DOLAŞTIMİtfaiyecilikle ilgili bir anısını da anlatan Yıldırım, şunları söylediYurtdışında ihtisas yaparken, yangın çıkan bir mahallede sırtıma kocaman bir tüp, ağzıma maskeyi soktular, ateşin içine girdim. Isıya karşı dayanıklı elbise giydirdiler. 45 dakikada oralarda dolaştım ama ne büyük bir azap. O zaman yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Onun için İstanbul size müteşekkirdir kardeşlerim.'İTFAİYECİ' OLARAK MESLEĞİN TANIMLANMASI LAZIMKonuşmasında itfaiyecilerin sorunlarına da değinen Yıldırım, Tabi itfaiyecilerin bir takım sorunları da var. Bir kısmı çözüldü bir kısmı da çözülüyor. Her şeyden önce itfaiyecilerin 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım? Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hak ettiğiniz bir şey değil. İnşallah bu meseleleri hep birlikte halledeceğiz diye konuştu. Yıldırım, konuşmasının ardından itfaiye personeli ile sahur yaptı.