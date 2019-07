Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir (4)YILDIRIM: OTOYOL YIL SONUNDA AÇILACAKAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık'ta hastane açılışı gerçekleştirdikten sonra Bergama 'ya geçti. Yerel seçimlerde Ak Parti adayı Hakan Koştu'nun seçildiği belediyeyi de ziyaret eden Binali Yıldırım, burada kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Yıldırım, şunları söyledi:"Bergama, Bakırçay Havzası'nın en önemli merkezidir. Tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, doğal zenginlikleriyle, İzmir'in kuzeyindeki parlayan bir yıldızıdır. Bergama'ya İzmir'den uzanan otoyol, tüm hızıyla devam ediyor. Onun da temelini atmıştık. Şimdi gelirken gördüm Aliağa'ya kadar hemen hemen bitmiş. Bu tarafa doğru da yoğun çalışmalar sürüyor. Bu yol tamamlandığında diğer yandan da Savaştepe üzerinden İzmir'e gelen İstanbul - İzmir otoyolu bittiğinde artık bu bölgede, İzmir İstanbul ile neredeyse komşu kapısı olacak. Bu sene sonunda İstanbul - İzmir otoyolu açılıyor. İzmir'den İstanbul'a gidiş 2 saat 50 dakikaya iniyor. Buradan Bergama'dan giderseniz daha kısa. Hemen iki saate düşer bu. Eğer size İzmir İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak deselerdi inanır mıydın? İnşallah bundan sonra da ülkemiz için milletimiz için cumhur ittifakı olarak çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi çok büyük hizmetlerle buluşturduk. Çok büyük işler başardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz."'BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZDINIZ'"Toprağımız, milletimiz ve devletimiz her türlü teröre, belaya, musibete karşı amansız bir şekilde mücadele etmektedir" diyen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü"Siz 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık destanı yazdınız. O gece saat 11.00'de vatandaşlarımıza bu alçak darbe kalkışmasını duyurduğumuz andan itibaren, Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizi göreve davet ettiği andan itibaren meydanları doldurduk. O gece alçaklara, beynini, aklını başka güçlere kiraya vermiş asker kılığına girmiş teröristlere karşı göğsünüzü siper ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Alçaklar hak ettikleri cezayı aldılar. 3'üncü yılında yurdun her yerinde olduğu gibi İzmir'de de şanına yakışır bir anma töreni yapıldı. Kerem Ali Sürekli, MHP il başkanımız düzenledikleri bu güzel etkinlikte meydanda 40 bin hemşiremizi toplamayı başardılar. Bir kez daha gördük ki Türkiye sahipsiz değildir. 82 milyon vatana evladı İzmir'de düşmanı denize döken istiklal mücadelesini zaferle müjdeleyen değerli hemşerilerim her zamana ihtiyaç olduğunda göreve hazırız demektedir. Şahsıma gösterdiğiniz sıcak karşılama ve sevgi, muhabbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlerle gurur duyuyorum. Allaha emanet olun."Binali Yıldırım daha sonra beraberindekilerle birlikte belediye binasına geçti. Burada Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binali Yıldırım yaklaşık 40 dakika kaldığı belediyeden ayrıldı, İzmir'e geçmek üzere yola çıktı.GÖRÜNTÜlü DÖKÜMÜ:Binali Yıldırım'ın konuşmasından görüntü.Belediye önünde toplanan vatandaşların görüntüsü.Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR (DHA)