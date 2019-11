Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (3)

'ÖĞRETMENLER EN BÜYÜK REHBERİMİZ'

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda devam etti. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve torunu Ali Köylübay ile katıldı. Programda AK Parti'li İzmir milletvekilleri, Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve öğretmenler de hazır bulundu. Programda konuşan Binali Yıldırım, öğretmenlerin, çocukları yurda yararlı nesiller olarak yetiştirdiğini belirterek, "Öğretmenler bizi adeta geleceğe hazırlayan, bize şekil veren, hayat felsefesini hayatımızda hangi yöne gideceğimize olgunlaştıran en büyük rehberimizdir. Evde anamızdan, babamızdan daha fazla öğretmenlerimizden etkileniyoruz" dedi.

Mühendislik mesleğini seçmesindeki nedeni de açıklayan Yıldırım, "Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam, mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim, sonunda öğretmenimin dediğini yaptım" diye konuştu.

'EĞİTİM VE SAĞLIK BÜTÇESİ İLK SIRADA'

AK Parti iktidarı döneminde eğitim ve sağlık bütçelerinin ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Yıldırım, "Sizler bizim yavrularımızın geleceğini planlıyorsunuz. Onların her tülü sıkıntılarına, meşakkatlerine katlanıyorsunuz ve ülkemizi emanet edeceğimiz genç nesillerin yetişmesi için her türlü gayreti gösteriyorsunuz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri olarak sizlere en iyisini vermenin gayreti içerisindeyiz. Sizler daha iyisine layıksınız. Son 17 yılda Türkiye'de eğitim adına önemli alt yapı çalışması yapıldı. Öğretmen sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Eski yıllarda hep savunma bütçesi birinci bütçeydi. 2003'ten bu yana eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer alamaya başladı" dedi.

'ÇEVRE HASSASİYETİ EN YÜKSEK DÜZEYDEKİ İLLERİMİZ ARASINDA'

Hedeflerinin, yurdun her köşesinde tekli öğretime geçmek olduğunu, bunu birçok ilde başardıklarını, tekli eğitimde ülke genelinde yüzde 80'in üzerine çıktıklarını aktaran Yıldırım, "İzmir tekli eğitime geçecek büyük illerin başında geliyor. Sayın valimizin, milli eğitim bakanlığımızın başlattığı kampanyalarla hayırseverlerimiz sorumluluk alıyor. Eğitimde öğretimde gençlerimizi geleceğe hazırlamada 'Ben de varım' diyor ve okul yapıyorlar. Eğitime destek veriyorlar. Bugün iki okulun açılışını yaptık. Bir spor salonu ve bir öğretmen evinin açılışını yaptık. Bugün başlatılan, önümüzdeki günlerde de devam edecek kampanya kapsamında bir milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. İzmir çevre hassasiyeti en yüksek düzeydeki illerimiz arasında yerini alacak. Siz evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz, o evlatlarımız da toprakla fidanları buluşturuyor, geleceğe nefes oluyor" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ GÖREV SİZLERİN'

Öğretmenlerin görevlerini yaparken, birçok zorluğa göğüs gerdiklerini belirten Yıldırım, "Bütün bu zorluklara göğüs gerip, geleceğimiz olan gençleri yetiştirme konusunda ortaya koyduğunuz büyük fedakarlık, bu millet için her zaman takdir edilecek. Hepimizin görevi, ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri, bayrağını seven, toprağını, milletini seven, insan sevgisi ile yetişmiş olmalarını başarmaktır. Bunun için en önemli görev sizlerindir. Bunu da layıkıyla en güzel şekilde yapacağınıza kuşkum yok" dedi.

Öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım ile ilgili anısını paylaşan Binali Yıldırım, "Eşimin, herkes uyuduktan sonra kalkıp, Karınca Duası gibi yazılarla saatlerce uğraştığını ve bazen benden yardım istediğini unutmuyorum. Şimdi bilgisayarlar, akıllı tahtalar var. Eskiden büyükler, küçüklere bir şeyler öğretiyordu. Şimdi bilgi toplumu çağındayız. Küçükler, büyüklere öğretmenlik yapıyor; çünkü onlar bilgi toplumun içinde doğdular" diye konuştu.

Program, aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından son buldu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,