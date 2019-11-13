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Binali Yıldırım İzmir'de stat inşaatlarını gezecek

ESKİ Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yarın kentteki stadyum inşaatlarını denetleyecek.

13.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:51Binali Yıldırım İzmir'de stat inşaatlarını gezecek

ESKİ Başbakan ve Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, yarın kentteki stadyum inşaatlarını denetleyecek. İzmir'de ilk olarak saat 10.00'da Ege Ekonomik Forumu'nun son gününde konuşma yapacak Binali Yıldırım, ardından 9 Eylül 2017'de temellerini attığı Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını gezecek. Yıldırım, saat 11.00'de Alsancak Stadı'nda, saat 12.00'de ise Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak Göztepe'nin yeni stadında olacak. Türkiye'de ilkleri bünyesinde barındıracak stadın üzerinde halka açık yürüyüş parkuru bulunan çatısına da çıkacak olan Binali Yıldırım, ardından Göztepe yönetimi ve İzmir'in futbol kamuoyuyla yemekte bir araya gelecek. Göztepe'nin 94 yıllık tarihinde ilk kez kavuşacağı yeni stadı Süper Lig'de bu sezonun ikinci yarısında açılacak. Alsancak Stadı'nın ise 2021'de tamamlanması planlanıyor.



Binali Yıldırım, Türkiye, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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