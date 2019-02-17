Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BARLAR SOKAĞI'NA UĞRADI

Sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, Kadıköy ziyaretinde Barlar Sokağı'ndan geçti.

GENÇLERE "AFİYET OLSUN" DİYE SESLENDİ

Bu sırada bir barda oturan gençlere, "Afiyet olsun" diye seslenen Yıldırım'a gençler teşekkür etti.