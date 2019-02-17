<p>AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. </p><h3>BARLAR SOKAĞI'NA UĞRADI </h3><p>Sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, Kadıköy ziyaretinde Barlar Sokağı'ndan geçti.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/17/binali-yildirim-kadikoy-barlar-sokagi-ndan-gecti-11751572_8879_m.jpg' title='Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti'></figure></div><h3>GENÇLERE 'AFİYET OLSUN' DİYE SESLENDİ </h3><p>Bu sırada bir barda oturan gençlere, 'Afiyet olsun' diye seslenen Yıldırım'a gençler teşekkür etti.</p>