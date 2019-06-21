21.06.2019 17:05
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Binali Yıldırım Kağıthane'de vatandaşlara seslendi

Binali Yıldırım Kağıthane

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara seslendi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , Kağıthane 'de vatandaşlara seslendi.
Seçim otobüsü üzerinde konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'u yönetmek tecrübe ister, samimiyet ister, dürüstlük ister. Ayaküstü kırk tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez." dedi.
Yıldırım, kendisi için slogan atan vatandaşlara, "Enerjinizi hemen tüketmeyin. Yarın da var öbür gün de var. Enerjimizi artırarak devam ettireceğiz. İnşallah birlikte bu coşkuyu tekrar yaşayacağız" diye konuştu.
Vatandaşlara "İstanbul'da rekor sizde olacak mı?" diye seslenen Yıldırım, "O zaman bende en önce Kağıthane'ye geleceğim. Söz veriyorum. Pazar günü aman ha, işi sıkı tutalım. Oylara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.


- İstabul
Kaynak: DHA
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