Binali Yıldırım Kapalıçarşı Çatısında Restorasyonu İnceledi

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak restorasyonu yapılan yerleri yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Kapalıçarşı esnafı ziyaretinin ardından Avcılar'a geçen Binali Yıldırım, Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti seçim çadırını ziyaret etti. Burada Yıldırım'a AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ve çok sayıda il ve ilçe yöneticisi eşlik etti. Partililerle tokalaşan Yıldırım seçmenlere hitap ederek, "Avcılar'da artık hizmetler Yıldırım hızıyla gelecek" dedi.Konuşmasının ardından Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Binali Yıldırım, cadde üzerinde bulunan partilerden CHP, DP, DSP ve SP'nin seçim çadırlarını ziyaret ederek seçimlerde başarılar diledi. Binali Yıldırım, Marmara Caddesi'ndeki ziyaretin ardından Avcılar MHP İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.- İstanbul