22 Mart 2019, 20:18
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Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları Üyeleri ile Buluştu

- Kadın kolları buluşmasından detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları üyeleri ile buluştu.

- Kadın kolları buluşmasından detaylar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları üyeleri ile buluştu. AK Parti, Binali Yıldırım, Kartal, Güncel
Kaynak: AA