Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi'nin Açılışını Yaptı

Kaynak: İHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Adımın içindeki 'Ali' var ya hem çok büyük gurur hem çok büyük mutluluk hem de çok büyük sorumluluk. Velhasıl komşumuz bu adı vererek çıtayı yükseltmiş" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te bulunan Kavakpınar Cemevi'nin açılış törenine katıldı. Törene Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Binali Yıldırım, katılanları selamlayarak, "Cem demek bir araya gelmek demek, birleşmek demek. Adında birlik olan bir evin, Cemevi'nin açılışına Binali kardeşinizi de çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Siz benim adımın hikayesini biliyordunuz, yine de ben şöyle bir hatırlatma yapayım. Ben Erzincan'ın Kayı köyünde büyüdüm ama doğduğum yer Sivas'ın sınırlarında. Benim adımı koyan da komşumuz Binali, benim adımı koymuş. Rahmetli anam da çok iyi bir insan olduğu için adımı onun adını koymuş. Alevi Sünni birlikte yaşayan, bu kültürü bilen ve beraberce yaşayan bir gelenekten geliyorum. Yan yana, can cana yaşadık. Ben bu kültürün içinde büyüdüm" dedi."Adımdaki 'Ali' hem çok büyük gurur, hem çok büyük sorumluluk""Hz. Ali., Hz. Peygamberimizin yol arkadaşı, can yoldaşı. Adımın içinde o 'Ali' var ya hem çok büyük gurur, hem çok büyük mutluluk, hem de çok büyük bir sorumluluk. Velhasıl komşumuz bu adı vererek çıtayı epeyce yükseltmiş" diyen Yıldırım, "Biz birbirimizin çocuklarına isim verecek kadar yakınız. Biz birlikte yaşadık, birlikte yaşamaya da ilelebet devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde de yarınlarında da beraber olacağız. Bu topraklarda nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Ayrımcılığın karşısında daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla beraber olacağız. Birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.Yıldırım, "Oturup her türlü konumuzu görüşeceğiz, her şeyimizi konuşacağız. Paylaşacak çok şeyimiz var, ayrışacak hiçbir şeyimizi yok. Milletimizin birbirine kulak vermesini sağladık. Ayrı gayrı yapmadan, burada yaşayan Alevisi Sünnisi 73 millet biriz, beraberiz, kardeşiz. Bunu belediye başkanımız başarmış. Biz de aynı şekilde bu çalışmaları beraber yapacağız. Devletin vatandaşı dinlemesi gerekiyor. Vatandaşın devlete derdini anlatması gerekiyor. Şimdi bu kardeşliği daha da ileriye götürmenin, bağları daha da kuvvetlendirmenin zamanı gelmiştir. Birbirimizi dinleyeceğiz canlar, birbirimizi anlayacağız canlar" ifadelerini kullandı."Gönül belediyeciliği yapacağız"Yıldırım konuşmasının devamında, "Eğer desteklerinizle belediye başkanı olursam hepinizi dinleyeceğim. Buna söz veriyorum. Öteki beriki demeden bunu yapacağım. Birbirimizi daha iyi anlamak için bunu yapacağım. Ortak değerlerimize daha çok yoğunlaşacağım. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam bir kez daha buraya geleceğiz, tekrar sizlerle kucaklaşacağız. Gönüller yapacağız, gönül belediyeciliği yapacağız" diyerek Cemevi'nin hayırlı uğurlu olmasını diledi.Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, kurdele keserek Kavakpınar Cemevi'nin açılışını yaptı. - İSTANBUL