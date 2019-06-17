17.06.2019 14:59
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BİNALİ YILDIRIM KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE MÜDAHALE ETTİ

BİNALİ YILDIRIM KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE MÜDAHALE ETTİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.
Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olayın görüntüsü


Kaynak: DHA
AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel

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