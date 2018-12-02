Binali Yıldırım-Kemal Kılıçdaroğlu Görüşmesi Bitti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşme saat 14:00'te başladı. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME SONRASI İKİLİDEN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası konuşan Binali Yıldırım, ''Sayın Genel Başkan'a nezaket ziyaretinde bulundum. Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti'' dedi.

Kılıçdaroğlu ise ''Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi'' diye konuştu.

Görüşme talebinin Binali Yıldırım'dan geldiği öğrenildi. CHP kaynakları bunun iade-i ziyaret olduğunu vurguladı.

"BAŞKANLIĞA VEDA ZİYARET Mİ?'

Yıldırım, gazetecilerin "Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.

İSTANBUL ADAYI OLMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Öte yandan Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın isminin bu hafta açıklanması bekleniyor.

MAKAMINA TALİP ÇOK

Meclis Başkanı Yıldırım'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesi durumunda boşalacak koltuk için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlar İsmet Yılmaz ile Nabi Avcı'nın adı geçiyor.

İkilinin buluşmasından kareler;