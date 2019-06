BİNALİ YILDIRIM: KİM OLURSA OLSUN VIZ GELİR TIRIS GİDER

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ esnafı ile buluştu. Burada konuşan Yıldırım, "Bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin "Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Büyük Camii'nin alt katındaki konferans salonunda gerçekleşen kahvaltılı buluşmada konuşma yapan Binali Yıldırım, "Ortada bir mağdur var. O da İstanbulludur, esnaftır, İSTOÇ esnafıdır. Bunların hepsinin takipçisiyiz. Buradan söylüyorum 23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcumuzdur. Evet artık bunun artık İstanbul'un da Türkiye'nin de gündeminden çıkması lazım." diye konuştu.

"SİZ KONUŞMAYACAKSINIZ, ESERLERİNİZ KONUŞACAK"

"Kardeşlerim beni bilirsiniz. 17 yıldır liderimiz Tayyip Erdoğan'la beraber bu yolda millete hizmet için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul, Türkiye demektir. Her biriniz Anadolu'nun bir şehrinden bir köyünden buraya geldiniz. Türkiye'nin farklı illerinden ilçelerinden buraya geldi. Ben öyle yaptım. 11 yaşında geldim bu şehre. Bu şehre borcumuzu ödememiz lazım. Bazıları, atıp tutuyor. Biz sadece belediye başkanı olursak, yapacaklarımızı anlatmıyoruz. Arkaya dönüp baktığınızda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren bir kardeşiniz var. Sadece umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuran Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım var. Sadece İstanbul'a yaptıklarımızı söylesek yeter. İstanbul'a iki tane köprü yapıldı. Birini rahmetli Süleyman Demirel, birini de rahmetli Turgut Özal yaptı. Ama Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım iki tane yaptı. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü. Yetmedi, dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan denize indirdi, bizde denizin altından arabaları, trenleri geçirelim. Marmaray'ı yaptık mı? Trenler geçiyor mu? Yanına yetmedi, bir de Avrasya Tüneli yaptık mı? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz konuşmayacaksınız, eserleriniz konuşacak. Türkiye'de her köşede eserlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"PKK İLE FETÖ İLE BÖLÜCÜLERLE İŞ YAPMAYIZ"

"Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" diyen Yıldırım, "Bölücülerle, teröristlerle asla yol yürümeyiz. PKK ile FETÖ ile bölücülerle iş yapmayız. Bu kadar açık. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bu milletin kardeşliğine düşmanlık eden, gözünü kırpmadan sivil insanları gözünü kırpmadan katleden, 15 Temmuz gecesi genç fidanları, sivil kardeşlerimizi şehit eden alçak örgütlerle bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz sizlerle İSTOÇ ile" şeklinde konuştu.

"KİM OLURSA OLSUN VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Yıldırım, "İnşallah bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin "Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.

