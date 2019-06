Binali Yıldırım "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider"

Kaynak: İHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İSTOÇ Ticaret merkezinde esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Yıldırım Pazar günü Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber katılacağı televizyon programının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapması konusuna değinerek "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İSTOÇ Ticaret merkezinde kahvaltı programında buradaki esnafla bir araya geldi. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda Yıldırım'a milletvekilleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti Kahvaltı programında bir konuşma gerçekleştiren Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yapılan hilelere ve yolsuzluklara defalarca itiraz ettiklerini ve oyların yeniden sayılmasını istediklerini ancak YSK ve il seçim kurulları tarafından reddedildiklerini söyledi.Seçimlerin 31 Martta tamamlanmasını arzu ettiklerini anlatan Yıldırım, "Defalarca sandıkta sayım esnasında yapılan hileleri yolsuzlukları tespit ettik. Dedik ki gelin bu oyları yeniden sayalım. Bu seçim sakatlanmıştır. Oyların yüzde 10'u sayıldı rakip adayla aramızda ki fark yarıdan fazla azaldı. 29 bindi fark 13 bine düştü. Sadece yüzde 10 oy sayımıyla. Ben size soruyorum? Siz hesap kitaptan iyi anlarsınız. Yüzde 10'da aradaki fark yarıdan fazla aşağıya düşüyorsa yüzde 90 sayıldığında aradaki fark ne olur. Hesap bu kadar basit. Dedik ki milleti bir daha yormayalım. Üç beş gün daha sürsün bu şaibeyi ortadan kaldıralım. İstanbullunun verdiği oylar yerli yerini buldu mu? herkes bundan emin olsun. Fakat biz bu müracaatı yapar yapmaz beş dakika içerisinde ret kararı aldırdı CHP. Yüksek seçim kuruluna gittik. CHP 'nin ret kararını uyguladı. Sadece başlayan sandıklar varsa sayılsın dendi" ifadelerini kullandı.Dört ilçede 16 bin oyu geri getirdikYıldırım sayım yapılan dört ilçede 16 bin oyu geri getirdiklerini ve yüzde 10 sayılan sandıkta bu rakamın çıktığını belirterek "Dört ilçe sayıldı iki ilçede kısmen sayıldı. 39 ilçe içerisinde bu kadar sayım yaptık ve giden oyların 16 binini geri getirdik. Her şey ortada bunları onlarda imzaladılar. Diyorlar ki sayımdan bizde geriye oy kazandık diyor. Senin kazandığınla benim kazandığımı düştükten sonra arada kalan fark bu. Eşit oy alıyoruz. 4 milyon 152 bin oy ben almışım 4 milyon 165 bin oy o almış. Normalde saydığımızda bir tane iptalden bana geliyorsa bir tane de ona gelmesi lazım. Kaybedersek eşit kaybetmemiz lazım kazanırsak eşit kazanmamız lazım. Çünkü arada ki oylar eşit neredeyse. Fakat öyle olmuyor. Bizim çalınan oylar birer birer ama ona gitmiyor daha çalma nasıl olacak ben onu anlamıyorum. Yüzde 10 da 16 bin geliyorsa demek ki bizim oylar hiç edilmiş demektir. Bu kadar açık. Ortada bir mağdur var o da İstanbuldur esnaftır, İSTOÇ esnafıdır. Buradan söylüyorum 23 Haziranda tek bir oyunuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy ve sandık namustur sizin oyunuza da sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.Seçim Türkiye'nin gündeminden çıkmalıdırKim olursa olsun vız gelir tırıs giderYıldırım konuşmasında Pazar günü yapılacak olan televizyon programıyla ilgili de değerlendirmeler de bulunarak "Bütün bunları inşallah bu Pazar günü bir televizyon kanalında İstanbul için milletimiz için ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız. Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Alnımız ak başımız dik. Bu milletin içinde ilk günkü gibi gururla yürüyoruz. Her zaman milletimizle bir olduk. Her zaman milletimizle beraber yol yürüdük. Allah birliğimizi dirliğimiz daim etsin Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi - İSTANBUL