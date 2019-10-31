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Binali Yıldırım Konya'da otizmli çocuklarla buluştu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda otizmli öğrencilerle bir araya geldi.

31.10.2019 17:56Binali Yıldırım Konya'da otizmli çocuklarla buluştu
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda otizmli öğrencilerle bir araya geldi.
Yıldırım, çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya'da, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Yıldırım, buradaki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı, turistlerle fotoğraf çektirdi. Yıldırım'a Vali Toprak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti.
Yıldırım, müze ziyaretinin ardından, Mevlana Meydanı yanında bulunan tarihi Sultan Selim Camii'nde ikindi namazını kıldı. Yıldırım, daha sonra Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklarla bir süre sohbet eden Yıldırım, onlarla fotoğraf da çektirdi.

Binali Yıldırım, Selçuklu, AK Parti, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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