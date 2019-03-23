Binali Yıldırım, Kulüp Başkanlarıyla Buluştu

AK Parti
ve Cumhur İttifakı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Dün akşam Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ve Medipol Başakşehir
Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
katıldı. Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu. Bu akşam Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA