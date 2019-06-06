Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da halka hitap ettiği konuşmada Milli Mücadele dönemine değinerek "Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" dedi

Binali Yıldırım bugün Diyarbakır'a gitti.

Diyarbakırlılara yaptığı konuşmada Yıldırım, Kürtçe ile başlayarak, Diyarbakırlıların bayramını kutladı.

Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" diye konuştu.