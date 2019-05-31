31.05.2019 20:07
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Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti

Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti Binali Yıldırım'a Mahmutpaşa'da yoğun ilgiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti
Binali Yıldırım'a Mahmutpaşa'da yoğun ilgi
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşların yanı sıra Binali Yıldırım'a turistlerde yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, esnafların sıkıntılarını dinledi. Bir vatandaş ise Binali Yıldırım'ın yanına gelerek, kayınvalidesiyle telefonda konuşturması renkli görüntüler oluşturdu. Karşılarında Binali Yıldırım'ı görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti
Kaynak: İHA
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