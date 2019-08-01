Haberler» Güncel» Haber

Binali Yıldırım Malatya Valiliğini ziyaret etti

Gençlerle buluşmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

01.08.2019 16:24 Binali Yıldırım Malatya Valiliğini ziyaret etti
Gençlerle buluşmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden gençlerin çay davetine karşılık vererek Malatya'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Malatya Valisi Aydın Baruş'tan brifing aldı.

Yıldırım'a Valilik ziyaretinde AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Malatya'da ziyaretlerini sürdürecek olan Yıldırım, akşam saat 19.00'da gençlerle Çınar Park'ta bir araya gelecek. - MALATYA

Binali Yıldırım, AK Parti, Malatya, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Yemen'deki saldırıda ölü sayısı 40'a yükseldi
19:25   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
19:22   "Futboldan keyif almak çok önemli"
19:22   Soluk borusuna simit parçası kaçan kişi boğuldu
19:20   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
19:19   Binali Yıldırım meyan şerbeti içti, vatandaşa kayısı dağıttı
19:19   Adana'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasında