Binali Yıldırım: Mavi İstanbulkart abonman ücretini 165 TL'ye düşüreceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara müjde niteliğinde bir vaatte bulundu. Yıldırım Twitter'dan yaptığı paylaşımla Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.

Yıldırım konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz. Daha önce yaptık"

İşte Yıldırım'ın yaptığı o paylaşım: