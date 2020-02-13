Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Yıldırım, "Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin, vatanın istiklalini muhafıza etmek için büyük bedeller ödemek gerekiyor" dedi.



Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamalarına katılmak üzere karayolu ile memleketi Erzincan'a gelen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliğine ziyarette bulundu. Binali Yıldırım valilik girişinde protokol mensupları tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İşgale karşı Anadolu'da başlayan istiklal mücadelesinin bir parçası olarak Erzincan'da bu kutlu yürüyüşe dahil oldu. 102 yıl aradan geçti ancak unuttuğumuz gururumuz coşkumuz hiç azalmadı. Bizlere bu onuru yaşatan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.



"Vatanın istiklalini muhafıza etmek için büyük bedeller ödemek gerekiyor"



Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşuna değinen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik sayesinde kurtuluşa erdiğini ifade etti. Yıldırım, "Bu vatanın istiklalini muhafıza etmek kolay bir şey değil. Büyük bedeller ödemek gerekiyor. Yakın zamanda İdlib'de kahraman Mehmetçiklerimize yönelik rejim güçleri tarafından alçakça saldırı yapıldı ve şehitlerimiz oldu. Ayrıca yine Elazığ'da, Malatya'da yaşanan depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Van'da çığ olayında kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu vesile ile onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtuluş günleri bize birliği, beraberliği ve kardeşliği hatırlatıyor. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz sayesinde kurtuluşa erdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine de yine bir olarak beraber olarak kardeş olarak omuz omuza yürüyerek ulaşacağımızdan hiçbir şüphe yok. Acıyı bal eylemiş insanların yaşadığı memleketin adı Erzincan'dır. Depremlerde, doğal afetlerde hep zor zamanlarda metanetini yitirmeyen sabırla mücadelesini devam ettiren insanlar olmuştur. O bakımdan bu 102 yıl aradan sonra en büyük duamız rabbim bir daha bu millete bir istiklal mücadelesi ve İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA