Binali Yıldırım Muş'u ziyaret etti

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Muş 'a geldi.Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü programının ardından Bitlis'ten karayolu ile Muş'a gelen Binali Yıldırım, Hasköy girişinde Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından karşılandı. Buradan kortej halinde Muş merkezdeki İmam-ı Şafii Camisi'ne geçen Yıldırım, inşaat çalışması hakkında ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Muş Valiliğine geçen Yıldırım, Vali Gündüzöz'le birlikte şeref defterini imzaladı. Ardından makama geçen Yıldırım ve beraberindekiler burada bir süre sohbet etti. Vali Gündüzöz, ziyaret anısına Binali Yıldırım'a Sultan Alparslan'ı simgeleyen heykel takdim etti. Dünya Beşten Büyüktür Derneği Muş Temsilcisi Ali Balcı ve yönetim kurulu üyeleri de, Binali Yıldırım'a Muş anısına bir plaket verdi. Valilikten ayrılan Yıldırım, beraberindekilerle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Son olarak Muş Belediyesine geçen Yıldırım, burada belediye çalışmalarıyla ilgili Başkan Feyat Asya'dan brifing aldı.Burada konuşan Binali Yıldırım, Muş'un Konya'dan sonra en büyük ovaya sahip olduğunu belirterek, "Muş dolayısıyla tarih açısından, bolluk, bereket açısından emsali görülmemiş bir yer. Dolayısıyla ustalık dönemine de girmiş bulunuyorsun. Artık bu dönem derleyip-toparlamak, yer altından çıkıp yer üstünde daha görünür, göze, gönle hitap eden işleri yapma zamanıdır. İnşallah vekilimizin, valimizin, kurumlarımızın da desteğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. Hükümetimiz elindeki imkanlarla önceliklerini dikkate alarak gerekli destekleri verecektir. Her şey olur, her şey yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe kat ettiğimiz ortadadır. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için sosyal ve ekonomik konulara önümüzdeki dönemde daha fazla kafa yormamız lazım, daha fazla mesai harcamamız lazım. İnşallah el birliğiyle bunların üstesinden geleceğiz. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.Yıldırım, daha sonra Muş Belediyesinde evlenmek üzere başvuruda bulunan Gamze Demir ve Remzi Sönmez çiftinin nikah şahitliğini yaparak, çifte mutluluk dileklerinde bulundu.Yıldırım, nikahın ardından kentten ayrılmak üzere Sultan Alparslan Havalimanı'na hareket etti. - MUŞ