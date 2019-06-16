16.06.2019 21:45
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Binali Yıldırım Ortak Yayın İçin Geldi (1)

Binali Yıldırım Ortak Yayın İçin Geldi (1)

Kaynak: DHA
Güncel

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22:42 Ortak yayında iki aday birbirine soru sordu
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22:41 Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınları vatandaşlar kurtardı
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22:40 Koyun sürüsü köye dönünce çobanın öldüğü anlaşıldı
22:40 Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına gazetecilerden yoğun ilgi
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