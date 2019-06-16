16.06.2019 21:12
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BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ

BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. Kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay eşlik etti. Kongre merkezine girmeden önce basın mensupların beklediği alana gelen Binali Yıldırım, gazetecilerle tokalaşarak babalar gününü kutladı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu da 20.30 sularında ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmişti. İmamoğlu, gazetecilerin babalar gününü kutlayarak kongre merkezine girmişti.

Görüntü dökümü
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-Binali Yıldırım'ın gelişi
-Binali Yıldırım'ın gazetecilerle tokalaşması


- Dikici
Kaynak: DHA
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İmamoğlu, Binali Yıldırım, Güncel

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