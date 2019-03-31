Binali Yıldırım, Oyunu Kullandı

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, oyunu Tuzla
'da kullandı.
Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım
oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı
Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç
İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.
Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.
Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ali Köylübay ile sandığa attı.
Yıldırım'ın oy kullandığı "1049" numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek.
AK Parti, Tuzla, Binali Yıldırım, Güncel
Kaynak: AA