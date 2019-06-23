23.06.2019 12:00
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Binali Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Tuzla'da oy kullanacakları Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu'na geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Tuzla 'da oy kullanacakları Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu'na geldi. Yıldırım gazetecilerin kendisine sorduğu "Heyecanlı mısınız" sorusuna "Biraz" diyerek cevap verdi. Yıldırım'a burada vatandaşlar yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanacakları Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu'na geldi. Yıldırım, gazetecilerin kendisine sorduğu "Heyecanlı mısınız" sorusuna "Biraz" diyerek cevap verdi. Yıldırım'a burada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım kendisine gösterilen yoğun ilgiden ötürü okula girmekte zorluk çekti. Ardından Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım oylarını kullandılar. Binali Yıldırım'ın oy pusulasının olduğu zarfı torunu Ahsen, 1049 nolu sandığa attı.
(Mustafa Biçer/İHA)Binali Yıldırım oyunu kullandı
Kaynak: İHA
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