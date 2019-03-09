Binali Yıldırım: Paris'te Louvre Varsa İstanbul'da Yenikapı Olacak

Kaynak: DHA

Paris'te Louvre Müzesi 10 milyonu aşan ziyaretçisiyle geçen yıl rekor kırdı. İstanbul'un halen dünyanın dört bir yanından gelen turistler için 'olmazsa olmaz' dedirtecek bir müzesi yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 22 milyon turist hedefi için İstanbul'a Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni kazandıracağını söyledi.Paris, geçen yıl 50 milyon turiste ulaşarak rekora imza attı. Louvre Müzesi de 10.2 milyon ziyaretçi ile kendi tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı. Yani Paris'i ziyaret eden her 5 turistten 1'inin Louvre Müzesi'ne uğramadan şehri terk etmedi. Buna kıyasla İstanbul'da 36'sı özel 92 müze bulunuyor. Hepsinin toplamı için ziyaretçi sayısı geçen yıl 13.2 milyondu. 6 milyonu Ayasofya ve Topkapı Sarayı ziyaretlerinden geliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 22 milyon turist hedefi için İstanbul'a Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni kazandıracağını söyledi. Yıldırım, " Paris'te Louvre varsa İstanbul'da Yenikapı olacak" dedi.MARMARAY İÇİN KAZARKEN TARİH ÇIKTIAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ulaştırma bakanlığı yaptığı dönemdeki Marmaray kazılarında Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Bizans dönemi, Roma dönemi, Helenistik dönem, Klasik dönem, Arkaik dönem ve Neolitik dönemi kapsayan kültür tabakaları ortaya çıkarıldı. İstanbul'un tarihi hakkında önemli bilgiler toplandı.YENİKAPI ARKEOLOJİ MÜZESİYıldırım, bakanlığı döneminde çıkan bu eserleri şimdi belediye başkanlığında görkemli bir müzeye dönüştürmeyi amaçladığını belirterek, "Yenikapı Arkeoloji Müzesi, İstanbul'un dünya çapında bir tarih müzesine ev sahipliği yapması ihtiyacını giderecek önemli bir proje olacak. Marmaray-metro kesişim hattında 1600 yıllık Theodosius limanına ait kalıntılar, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 45 bin parça tarihi eser ile dünyanın en geniş antik tekne koleksiyonunu barındıracak projede 32 bin metrekarelik sergi alanları, çocuk müzesi, araştırma merkezi ve açık kamusal alanlar düzenlenecek" diye konuştu.37 GEMİ 5 BİN ESER OLACAKTarihi kazı alanı içerisinde kurulacak müze 37 antik gemi, 5 binden fazla tarihi esere ev sahipliği yapacak. Gemilerin sergilenebilmesi için özel 20 metrelik platform alanı oluşturulacak. Gemi sergi alanının dışında 5 arkeopark alanı olacak. Kazılarda ortaya çıkarılan Theodosius Limanı etrafındaki şehir için de kazı yapılacak ve burası 500 bin metrekare büyüklüğünde bir arkeopark alanı olacak.MİMARI ÇOK BÜYÜK BİR İSİMYenikapı Müzesi'nin projesi, mimari konusunda teorisyen olarak kabul edilen ABD'li Peter Eisenman tarafından çizildi. Eisenman, formların parçalanıp yeniden birleştirilmesiyle ortaya koyduğu tasarımlarla dekonstrüktivizm akımının önde gelen temsilcilerinden biri dünyada. Peter Eisenman'ın eserlerinde felsefeci Jacques Derrida'nın görüşlerinin de oldukça önemli etkileri oldu. Hakkında yazılmış Tracing Eisenman (Rizzoli, 2006) ve Peter Eisenman, Tutte le opere. (Electa, 2007) isimli kitaplar bulunuyor.Eisenman halen İspanya'da Santiago de Compostela kentinde müze, kütüphane ve sanat merkezleri barından dev bir kültür merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda İtalya'da Pompeiiİstasyonu'nun yeni tasarımı da kendisine ait. İtalya Pozzuoli kenti için şehir master planı hazırlıyor. Tasarımını yaptığı ABD'deki Phoenix Stadyumu ise hizmete girdi.'YENİKAPI 12' BATIĞININ DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOKTheodosius Limanı ve içinde barındırdığı 37 batık dünyanın en büyük Orta Çağ gemi buluntu topluluğu. Yenikapı batıklarının her biri, İstanbul Üniversitesi tarafından Yenikapı'da kurulan ve içinde konservasyon kimyasalı ilaç bulunan 45 havuzda en az 5 yıl koruma altına alınarak, ilk aşamada deniz tuzundan arındırılıyor. Dijital belgeleme çalışması için her batığın her bir ahşap parçası, 3 boyutlu dijital ortama aktarılıyor. Bu sırada ahşap malzemenin üzerindeki her ayrıntı kayda geçiyor. Ardından batık ahşaplar, daha uzun ömürlü hale getirilmesi için dondurularak kurutma (freezedryer) cihazına yerleştiriliyor. Buradaki işlem ise en az 6 ay sürüyor.Projenin en meşhur batığı 1100 yıllık "Yenikapı 12"nin parçalarının korunmasına 2009'da başlandı. 9 yıl sonunda parçalar sergilenecek hale geldi. Bir araya getirildikten sonra bir bütün halinde ziyaretçiler batığı müzede görebilecek. Yenikapı 12 gemisinin nasıl bir görüntüsü olduğu bilgisayar ortamında çıkarıldı. Ardından da kopya modeli inşa edildi."İSVEÇ'TEKİ VASA GİBİ OLACAK"İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Türk bilim insanları kadar pek çok ülkeden bilim insanının müzeyi heyecanla beklediğini belirtti. İstanbul'un dünyanın en zengin gemi batığı koleksiyonuna sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçinin gezdiği İsveç'in başkenti Stockholm'deki Vasa Müzesi'yle, kurulması planlanan Yenikapı Müzesi'ni karşılaştırdıklarını söyledi.Kocabaş, "Dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken ve Stockholm'e büyük turist geliri kazandıran Vasa Müzesi bir gemi gibi tasarlanmış. Metro ve Marmaray istasyonlarının bulunduğu noktada kurulacak müze, batıkların korunması için Vasa Müzesi'ndeki gibi iklimlendirme sistemine sahip olacak. Müze, İstanbul'un geçmişine ışık tutarken dünya çapında yankı uyandıracak" dedi. - İstanbul