Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı

Binali Yıldırım
, Patrik Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katıldı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye
Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan
için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım, "Bugün Ermeni cemaati için acılı üzüntülü bir gün . Değerli Patriğimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermeni kardeşlerimizin başı sağ olsun diyoruz" dedi. Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryemana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Fatih
Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile katılan Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ermenilere başsağlığı dileyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Tasada da sevinçte de hep beraber olduk. Ülkemizin bugünlere gelmesinde herkesin büyük katkısı oldu. Bugün Ermeni cemaati için acılı üzüntülü bir gün . Öncelikle değerli Patriğimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermeni kardeşlerimizin başı sağ olsun diyoruz. Bu dünya bize rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıklarımızı değil ortak yanlarımızı daha fazla ön plana çıkaracağız. Bir birimizi kucaklayacağız. Dünya da son yıllarda gelişmekte olan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz"diye konuştu."Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak,eylemlerden vazgeçmemiz lazım" Yeni Zelanda
'da yaşanan katliam ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Yeni Zelanda'da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir şeydir. Hiçbir şekilde kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, körükleyecek söylemlerden, eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte geçmişte bunun bedelini insanlık çok ağır ödedi. Haçlı seferleri Avrupa
'da başlayan mezhep savaşları milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Anı şekilde Ortadoğu ve Anadolu da mezhep kavgaları tüm bunlar insanlığa kan ve göz yaşı getiren ancak hiç bir faydası olmayan şeylerdir" ifadelerini kullandı."İstanbul'da beraberce kardeşçe yaşayacağız""İstanbul'da Ermenilerle kardeşçe yaşayacağız" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de, Osmanlı'da Ermeni kardeşlerimiz millet-i sadıka diye ün yapmış. Osmanlı'nın maliyesinden Osmanlı'nın kültür sanatına varıncaya kadar çok büyük hizmetler etmişlerdir. Yönetim kademelerinde sanatta, üretimde. Dolayısıyla bizde hoş görü şehri, dünya şehri iki kıtayı birleştiren medeniyetleri buluşturan bu İstanbul'da beraberce kardeşçe yaşayacağız birlikte çalışacağız. Birlikte gelecek kuşaklarımıza gençlerimize daha iyi günler birlikte sağlayacağız"
İstanbul, Binali Yıldırım, Genel
Kaynak: İHA