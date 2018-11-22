Türkiye Resti Çekti: Ayağınızı Denk Alın, Anında Karşılık Veririz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Doğu Akdeniz'de tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin bir açıklama geldi. Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor" dedi.

"AYAĞINI DENK ALMAK MECBURİYETİNDE"

"Bu, bir kırılma noktasıdır" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir" diye konuştu.

TBMM Başkanı şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir."