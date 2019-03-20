Binali Yıldırım, Riva'da Kamp Yapan A Milli Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.<br><br>Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi.<br><br>Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi. Ay-yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. - İSTANBUL