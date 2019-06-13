13.06.2019 20:22
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Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti

Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti Yıldırım ile gazeteciler arasında güldüren diyalogİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'deki Bahçelievler Caddesi esnafıyla çay içti.

Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti
Yıldırım ile gazeteciler arasında güldüren diyalog
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'deki Bahçelievler Caddesi esnafıyla çay içti. Çayını kıtlama içen Yıldırım, "Erzincanlılar çayı kıtlama içer ama şeker çakma" dedi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de kadın STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldikten sonra Bahçelievler Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Caddedeki ziyaretleri sırasında Sinoplular Derneği'ne davet edilen Yıldırım, burada vatandaşlarla çay içti. Çayını 'kıtlama' tabir edilen şekilde içen Binali Yıldırım, basın mensuplarının "Erzincanlılar böyle mi içer?" sorusuna, "Erzincanlılar çayı kıtlama içer ama şeker çakma" diyerek yanıt verdi. Yıldırım'ın yanıtı gülüşmelere neden oldu.
Caddedeki temaslarının ardından öğle namazını kılmak üzere Yenidoğan Merkez Camii'ne geçen Binali Yıldırım, buradaki cenaze namazına da katıldı.Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti
Kaynak: İHA
Çay, Sancaktepe, Binali Yıldırım, Yerel

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