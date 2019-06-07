Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da (2)



'130 BİN HEMŞERİMİZİN DUASINI VE DESTEĞİNİ BEKLİYORUM'

Binali Yıldırım, Şanlıurfa gezisi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada engeliler mehter takımıyla karşılanan Binali Yıldırım, bir süre mehter takımını gösterisini izledikten sonra engellilerle sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı programda mahalli sarkıcının okuduğu Urfa türkülerine mikrofonu alıp eşlik eden Yıldırım, burada toplanan kalabalık tarafından alkışlandı. Burada konuşan Yıldırım, İstanbul seçimleri Şanlıurfalılardan destek istedi. Şanlıurfa'nın bilinen en eski tarihe sahip bir il olduğuna vurgu yapan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Göbeklitepe yılını ilan etti. Göbeklitepe tam anlamıyla insanoğlu var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine bir hava müzesidir. Göbeklitepe tek başına da Şanlıurfa'nın ne kadar değişik kültürlere değişik inançlara ev sahipliği yaptığını hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor. Peygamberler şehri Hazreti İbrahim, Hazreti Eyüp sabrın ve sadakatin iki büyük timsali 2 büyük peygamberdir. Bu şehrin kültür marka değerini daha da ileriye taşımak Zeynel Abidin başkanımızın öncülüğü olacaktır. Burası büyük Şanlıurfa bir de küçük Şanlıurfa var. İstanbul'da ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfa seçmeni var. 130 bin hemşerimizin duasını ve desteğini bekliyorum. 23 Haziran'da İnşallah İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım daha sonra cuma namazı için Balıklgöl'deki Dergah Camisi'ne gitti.

Kaynak: DHA