Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarına Sancaktepe'de Devam Etti

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
31 Mart yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe
'de devam etti. Yıldırım ve ona eşlik eden AK Parti Sancaktepe Belediye
Başkan adayı Şeyma Döğücü
, Yenidoğan Mahallesi
'nde vatandaşları selamladı. Burada konuşan Yıldırım, "Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 6 günümüz var. 6 gün sonra Sancaktepe'de Şeyma Döğücü ile gönül belediyeciliğine devam diyor muyuz? Durmak yok, yola devam" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın seçim otobüsü ile gelmesi
-Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması
-Yıldırım'ın konuşması
-Genel ve detaylar
Güncel
Kaynak: DHA