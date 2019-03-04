Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Büyükçekmece'de Sürdürüyor (2)

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürüyor. Yıldırım'a burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti. Yıldırım, ilk olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret öncesi Yıldırım kapıda toplananlara kısa bir konuşma yaparak, metrobüsün ve metronun buraya uzatılacağını belirtti. Binali Yıldırım, "Albatros millet bahçesi yapacağız, hayırlı uğurlu olsun" dedi. Uysal da bir konuşma yaparak seçimin ardından görevini Binali Yıldırım'a teslim etmek istediğini ardından da Büyükçekmece'de görevi teslim almak istediğini ifade etti. Yıldırım ve Uysal, Dizdariye Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Uysal burada girdiği bir dükkanda gazetecilere simit dağıttı. Başka bir dükkanda ise döner kesti."METROBÜS ŞU ANDA TÜYAP'A KADAR GELİYOR. ONU UZATMAMIZ LAZIM"Bir gazetecinin "Büyükçekmece'nin en önemli sorunu ne?" şeklindeki sorusunu Mevlüt Uysal, "Ulaşım. Bunun da toplu ulaşım olarak çözülmesi lazım. Metrobüs şu anda TÜYAP'a kadar geliyor. Onu uzatmamız lazım. Zaten bu bölgenin metro sorunu var. İnşallah ilk ihaleye çıkıldığı zaman TÜYAP'a kadar değil de Büyükçekmece'ye kadar yaparsak Büyükçekmece'nin en büyük sorunun halletmiş olacağız" dedi. Binali Yıldırım ise "Ayrıca 25 yıldır buralarda çok ihmal olmuş. Arkadaşım buraları derleyip, toparlayıp gönül belediyeciliğiyle işleri yoluna koyacak inşallah" şeklinde konuştu.Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal esnaf ziyaretinin ardından, MHP Büyükçekmece ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım burada toplananları ilçe başkanlığının balkonundan selamladı. - İstanbul