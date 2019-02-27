Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım, kadınlarla buluştu, cenaze törenine katıldı, öğrencileri ve fabrika işçilerini ziyaret etti.CENAZE TÖRENİNE KATILDI, ÖĞRENCİLERİ VE FABRİKA İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİBinali Yıldırım bugün seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım sabah saatlerinde kadın seçmenlerle bir araya geldikten sonra, AK Parti Çekmeköy ve MHP Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından Hacı Bektaş-ı Veli Taşdelen Cemevi'nde 92 yaşında hayatını kaybeden Şahhanım Sarıbal'ın cenaze namazına katılan Yıldırım, daha sonra Reşadiye Köyü Merkez Camii'nde 47 yaşında hayatını kaybeden Kadri Demir ve 86 yaşında hayatını kaybeden Fahriye Aydın'ın cenaze namazına katıldı. Binali Yıldırım namaz sonrası Çekmeköy Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu'ndan gelen davet üzerine okula giderek, 2/B sınıfına uğradı. Yıldırım, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım ardından, yine Reşadiye'de bulunan hindi fabrikasını ziyaret eti. Yıldırım'ı fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Binali Yıldırım burada kısa bir konuşma da yaptı.TAŞDELEN'DE KONUŞTUBinali Yıldırım, Çekmeköy Taşdelen'de AK Parti otobüsü üzerinde çevrede toplananlara hitap etti. Yıldırım, "Dünyada metrolar arasında yarışma oldu. Makinisti olmayan, sürücüsü olmayan dünyanın en iyisi seçildi. Çekmeköy'e de en iyisi, en güzeli yakışır" dedi.- İstanbul