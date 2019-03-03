Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Şile'de Sürdürüyor

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalar kapsamında Şile'de Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.Tuzla'daki konutundan ayrılarak sabah saatlerinde Şile Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan Ak Parti Şile İlçe Teşkilatı'na gelen Binali Yıldırım, burada partililer tarafından karşılandı. Kendini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, bir süre partililerle ayaküstü sohbet etti. Daha sonra ilçe binasına geçen Yıldırım, parti yöneticileri ile görüştü.Görüntü dökümü:-----------------------AK Parti Şile İlçe teşkilatı önünde bekleyenler-Binali Yıldırım'ın karşılanması-Binali Yıldıırm'ın partililerle tokalaşması-Genel ve detay görüntüler - İstanbul