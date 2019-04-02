Binali Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu. AK Parti adayı Binali Yıldırım, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İstanbul büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve İstanbul büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İstanbul büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İstanbul aday yarışı ve İstanbul seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İstanbul Seçim Bilgileri

İstanbul büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İstanbul büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İstanbul büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İstanbul büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İstanbul büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, İstanbul yarışında % 48,51 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Binali Yıldırım toplamda 4.146.042 adet oy sayısına ulaştı.

Binali Yıldırım Kimdir?

İstanbul Teknik Universitesi (İTU) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

22. dönemde İstanbul, 23. dönemde Erzincan, 24 ve 26. dönemlerde İzmir milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. hükümetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. 65. Hükümet'te Başbakanlık görevini üstlendi. 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla sistemin son başbakanı olarak görevini tamamladı.

24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.