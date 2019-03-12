Binali Yıldırım, Selin Sayek Böke'den Tazminat Kazandı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Binali Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ile davalı Selin Sayek Böke'nin avukatı Tarık Özaydın katıldı.Duruşmada söz verilen davacı Binali Yıldırım'ın avukatı Gök, verilen röportaj nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirterek, tazminat davasının kabulüne karar verilmesini istedi.Davalı Selin Sayek Böke'nin avukatı Özaydın da davanın reddine karar verilmesini talep etti.Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 20 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 12 Kasım 2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Selin Sayek Böke'den alınarak, davacı Binali Yıldırım'a verilmesine karar verdi.Dava dilekçesindenYıldırım'ın avukatı tarafından Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, CHP İzmir Milletvekili Böke'nin 12 Kasım 2017'de Cumhuriyet gazetesinde bir röportaj verdiği anlatılmıştı.Böke'nin, gazeteye verdiği röportajı ve buradaki ifadelerini şahsi Twitter hesabı üzerinden tekrar ettiği vurgulanan dilekçede, ayrıca Cumhuriyet gazetesinin ilgili röportajını da paylaştığı aktarılmıştı.Dilekçede, Böke'nin tüm beyanlarının Sözcü gazetesi, Birgün gazetesi, haberdar.com isimli haber sitelerinde yer aldığı belirtilerek, tüm bunların bunların karalama kampanyasının bir tezahürü olduğu belirtilmişti."Kara para aklama, vergi kaçırma, meşru davranmama, hukuk ve ahlak dışı işlemler yapma" gibi iddialarla o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'a hakaret ve iftira edildiği belirtilen dilekçede, Yıldırım'ın kişilik haklarının da ihlal edildiği kaydedilmişti.Dava dilekçesinde, bu nedenle 20 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.