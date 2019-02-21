Binali  Yıldırım: Silivri'ye 450 Tekne Kapasiteli Yat Limanı Yapılacak

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silivri'de yaptığı konuşmada "450 tekne kapasiteli yat limanı yapılacak. İnsanlar para harcayacak esnaf kazanacak. 120 metrelik 8 tane yüzer iskele olacak." dedi.Binali Yıldırım, Silivri İş Adamları Derneği ve muhtarlarla bir araya geldi. Silivri'de bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Silivri'ye heyecan lazım. Sabah dolaştık, sokaklarını, sahilini gördük. Silivri bu durumu hak etmiyor. Silivri'nin içine bir umutsuzluk adeta çökmüş. Ama yeni bir dönem Volkan Yılmaz ile geliyor. Sahil düzenlemesini gördük. Darmadağın sokaklarda tabiri caizse merkep düşse başı yarılır. Tökezledik, zor toparladık. Dolayısıyla belediye başkanının görevi, bulunduğu ilçedeki insanları mutlu etmek, onların dertleriyle dertlenmek, çözüm üretmek, onları korkutmak değil. Neden korkutuyorsun kardeşim? Silivri'de korkacak ne var? Silivri'de herkes birlikte yaşıyor. Hepimiz şu ay yıldızlı bayrağın altında bağımsız olarak toprağımızla, vatanımızla, milletimizle, devletimizle, hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz" dedi.BİR TANE ÜST GEÇİT VAR. ARTTIRMAK LAZIM BUNUBinali Yıldırım, "Silivri İstanbul'un nefes aldığı bir ilçe ama ciddi sıkıntılar var. Mesela şu E-5 yolunun iki tarafı adeta birbirinden kopmuş gibi gözüküyor. Burayı birleştirmemiz lazım. Çünkü şehir kuzeye doğru genişliyor. Bu insanların sahile inişi çok zor. Bir tane üst geçit var artırmak lazım bunu. Türkiye'nin 81 vilayetinin her köşesine yollar, tüneller, havalimanları yapmış,yolları bölmüş gönülleri birleştirmiş birisi var karşınızda. Ama bir şey var, yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Cumhur İttifakı'nın da ruhu bu özeti bu. Bölücülere karşı bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak birlikte Türkiye olmak. Bu ülke hepimize yeter" şeklinde konuştu.10 OTOPARKYıldırım, "Şehrin bir sorunu da otopark sorunu. Yollar arabalarla işgal edilmiş vaziyette. Biz ilçe başkanımızla büyükşehir çapında çalıştık, hazırlığımızı yaptık dersimizi çalıştık. 10 farklı yerde otopark yapacağız 1770 araçlık otopark olacak. Bu yetiyor mu, yetmez. Ama rahatlatacak. En azından sokaklara konulan araçlarla yolların işgal edilmesi biraz azalacak" diye konuştu."İSTANBUL'A ULAŞIMDA SORUNUNUZ VAR"Yıldırım, "Silivrili hemşerilerimizin bir kısmı tarımla uğraşıyor ama yöresel ürünlerinizi değerlendireceğiniz halk pazarınız var mı? Yok. Volkan Yılmaz bunu yapacak. Küçüksinekli Göleti'nin halini söylemeye gerek var mı? Ulaşım ciddi bir sorun. İstanbul'a ulaşımda sorununuz var. Ulaşım bizim işimiz hiç merak etmeyin. Silivri'ye ulaşımı en iyi şekilde çözeceğiz. Kültür merkezi var mı? Yok. Kapalı havuz var mı? Yok. Tarihimize mimar Sinan'ın mirasına bile sahip çıkılmamış. 32 gözlü köprü var" dedi."450 TEKNE KAPASİTELİ YAT LİMANI YAPILACAK"Yıldırım, şöyle devam etti:"Silivri için tarım arazilerini kimse alamaz. Tarım arazisi tarımla ilgili işlerde kullanılır. Ama orada da istihdama ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Silivri çiçek merkezi. İstanbul'u süsleyecek çiçekler Silivri'den gidecek. Başka yerlerden gelmeyecek. 4 bin kişi orada iş, AŞ sahibi olacak. Onun için 31 Mart bir fırsattır, Cumhur İttifakı AK Parti MHP güç birliği ile Silivri'de değişimi getirmeye hazır mıyız? Siz burada yaşayan gençlerimizi, yavrularımızın geleceğini burada kuran insanlarsınız bu sorunlardan en fazla etkilenen yine sizlersiniz. Silivri'nin gerçek potansiyeli bu değil. Çok daha yüksek bir potansiyeli var. Bunu ortaya çıkarmak için dertli olmak lazım. Derdiniz olmazsa derman arayamazsınız. 450 tekne kapasiteli yat limanı yapılacak. İnsanlar para harcayacak esnaf kazanacak. 120 metrelik 8 tane yüzer iskele olacak. Yat limanı demek alışveriş, istihdam demek. Bazıları için öyle bazıları için ekmek kapısı demek. Buradan da Silivri'nin ulaşım ağı denizle de buluşturulmuş olacak. Buraya Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş kardeşlerimiz var. Geldiğiniz memleketlerde neler yapıldığını bir düşünün."2 YENİ YOL"Silivri'nin termal suyunun değerlendirilmesi lazım. Sağlık turizmi için kullanılabilir." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:"Başkan, seçilince bunun takipçisi olacak, termal tesislerde Silivri'nin güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Sağlık, dinlenme, spor alanı termal tesislerle birleştirilerek ilçenin gelir kaynakları arttırılacak. Ayrıca bununla da yetinilmeyecek; seraların ısıtmasında bu sudan yararlanılacak. Bu da maliyeti düşürecek. Silivri bir tarım ovası haline gelecek. Kurulacak seralarda sebze meyve daha fazla yetiştirilecek. Özellikle çiftçilikle uğraşan kadınlarımıza yönelik çalışmalar olacak. Tarım yönetiminde Silivri mutlaka söz sahibi olmalı. İstanbul'un yüzde 16'sına sahip olan Silivri'nin İstanbul'un ihtiyacını karşılayacak bir merkez olmasını sağlayacağız. Silivri'nin Seymen Köyü çiçek için çok özel bir ilgiyle ele alınacak. Özellikle burada yaz nüfusu çok artıyor. Trafik tam bir keşmekeş haline geliyor. Yeni ulaşım otobüs hatlarıyla Silivri'nin İstanbul'a bağlantısı toplu taşımayla, sık seferlerle gerçekleştirilecek. 19 kilometrelik Çatalca-Çerkezköy, 17 kilometrelik Çatalca-Kınalı yolları da Silivri'den geçiyor, bunların yapımına başlandı. Bu yeni yollarla sadece E-5'e mahkum kalmayacaksınız, alternatif yollarla İstanbul'a gideceksiniz."Yıldırım, salonda bulunan bir kişiden, "Metrobüs de gelecek mi?" sözlerine ise, "Lafı uzatıp zurna yapmaya gerek yok. Söz, Binali Yıldırım sözüdür. Bizde söz senettir. İkimiz seçilirsek tadından yenmez" dedi.Binali Yıldırım, Silivri'de Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosu açılışını da yaptı.- İstanbul