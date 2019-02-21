Binali Yıldırım, Silivrili Balıkçıları Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Silivri
sahilinde bulunan balıkçı esnafını ziyaret etti. Yıldırım bir balık tezgahında bulunan balıkları, kendisini takip eden gazetecilere gösterdi. Balığın taze olması için yüzgeçlerinin kırmızı olması gerektiğini belirtti. Yıldırım balıkçılarla fotoğraf çektirdi.
Binali Yıldırım, Behram
Kamiloğlu isimli bir vatandaşın 2007 yılında birlikte çektirdikleri fotoğrafı imzaladı. Yıldırım esnafla birlikte içeceği çayların geç gelmesi üzerine, "Çayı Dursun'a mı söylediniz?" şeklinde yaptığı espri, gülüşmelere neden oldu. Yıldırım'ın kalktığı sırada çaylar geldi. Binali Yıldırım kendisine ikram edilen çayı ayaküstü içti.
Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın balıkları göstermesi
Esnafı selamlaması
Esnafla sohbeti
Yıldırım'ın fotoğraf imzalaması
Yıldırım'ın çay içmesi
Detaylar - İstanbul
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Kaynak: DHA