Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sultanbeyli'ye metro biraz gecikti. Çekmeköy'e geldi, 11 kilometre oradan itibaren ilk işimiz bu projeyi hızlandırmak. Bu ciddi bir rahatlama sağlayacak. Sultanbeyli'ye metro bağlantısı yapıldı mı her yere gidiyorsunuz, ister Mecidiyeköy'e ister Zeytinburnu'na istersen Atatürk Havalimanı'na git. O ağ, ulaşım ağına girince işler kolaylaşacak." dedi.Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'de kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile Semazen Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Adaylığının açıklandığı gün az konuşacağını söylediğini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi dinleme zamanı." ifadesini kullandı.Siyasete girdiği günden bu yana "insanların yüzünde tebessüm olması" anlayışıyla çalıştığını dile getiren Yıldırım, 15-16 yıl boyunca bu anlayıştan uzaklaşmadığını belirtti.Yıldırım, Sultanbeyli'de Türkiye'nin her yerinden vatandaşların yaşadığına değinirken kürsüye gelen bir kız çocuğu kendisine kağıt uzattı. Kağıdı alan Yıldırım, "Türkü okuyanlara gelirdi böyle mektuplar. Şimdi bize de gelmeye başladı." şeklinde espri yaptı.Binali Yıldırım, Sultanbeyli için çıkarılan özel kanundan sonra tapuların verildiğini dile getirerek, "Sultanbeyli çok hızlı büyüdü, 80'li yılların başında büyüdü yarım milyonu aştı. Tabii ki bu kadar sürede büyüyen bir ilçenin sorunları olacak. Ama bizim bir anlayışımız var, 'Sorunları torunlara bırakmamak.' Hep böyle çalıştık. Halının altına süpürmemek... Bazıları geç oldu, bazıları zor oldu, ama sonunda evelallah nerede azim var orada çözüm var. Biz bu anlayışla çalıştık." diye konuştu.AK Parti'nin Türkiye genelinde yaptığı hizmetlere ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Bunları, insanı önemserseniz, insana değer verirseniz yaparsınız. 'Yol yapmak vazifeniz, tabii ki yapacaksınız.' diye konuşuyorlar. Peki 80 yıldır niye yapmadınız? Soruyorum, niye yapmadınız? Tabii yapacağız, bu bir lütuf değil. Bunlar geç kalmış şeyler." dedi."Yapacağımız metro 3 ilçeyi ilgilendiriyor"Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin lokomotifi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Dünyada tek başına İstanbul bir devlet olsa Avrupa'nın 13. büyük devleti, dünyanın da 41. büyük devleti oluyor. İstanbul'un daha farklı bir meziyeti var. Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u süsleyen Mimar Sinan, İstanbul'u 1. Dünya Harbi'nden sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'u ayağa kaldıran da belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Böylesine bir şehir, hepimizin ortak geleceği. Nereli olursak olalım kafamızın bir köşesinde İstanbul'u tutalım. İstanbul, Türkiye'ye lazım, dünyaya lazım."Sultanbeyli'ye yapılacaklara değinen Yıldırım, şunları anlattı:"Sultanbeyli'ye metro biraz gecikti. Çekmeköy'e geldi, 11 kilometre oradan itibaren ilk işimiz bu projeyi hızlandırmak. Bu ciddi bir rahatlama sağlayacak. Sultanbeyli'ye metro bağlantısı yapıldı mı her yere gidiyorsunuz, ister Mecidiyeköy'e ister Zeytinburnu'na istersen Atatürk Havalimanı'na git. O ağ, ulaşım ağına girince işler kolaylaşacak. Bu önemli bir proje. Sancaktepe'den yapacağımız metro 11 kilometre, 8 istasyon var, 3 ilçeyi ilgilendiriyor. Bir başka problem Sultanbeyli'de otopark. Otopark yok. 15 farklı yerde, 3 bin araçlık, ilk etapta otopark yapılacak. Bunların yerleri belli, projeleri hazırlandı. Tapu işi tamam, inşallah tapuları hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden veriyoruz.""Büyükşehirde inşallah gençler için ayrı bir daire kurulacak"Yıldırım, yeşil projeye ilişkin bilgi verirken, "Pendik sahilden başlıyor Sultanbeyli'ye kadar geliyor. Bir vadi... Bu vadi, esasında mevcut. Bunu tekrar hayata geçiriyoruz. Yeşille maviyi buluşturuyoruz. Sultanbeyli'nin denize kıyısı yok, bu şekilde denize iniş. Etrafında yürüyüş yolları, bisiklet yolları var, ortasından da su akıyor. Mimar Sinan Millet Bahçesi'ni yapacağız. Ayrıca kültür merkezi, Hasanpaşa Sosyal ve Kültürel Tesisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, millet kıraathanesi de Sultanbeyli'ye kültür anlamında kazandırılacak eserler. Gençler için spor tesisleri var. Mehmet Akif Mahallesi'nde toplam 28 bin metrekare alanın 8 bin 800 metrekaresi yürüyüş alanı, basketbol, voleybol sahaları ve pazar alanı olarak düzenlenecek." diye konuştu.Gençlere yönelik "Fikir sizden, sermaye bizden" şeklinde bir projeleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Büyükşehirde inşallah gençler için ayrı bir daire kurulacak." dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, konuşması sırasında illere yapılan hizmetleri sayarken bir vatandaşın Oflu olduğunu söylemesi üzerine, esprili şekilde "Of zaten bize bağlı değil." dedi.Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı.