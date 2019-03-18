Binali Yıldırım: "Terör İster Dışarıda Olsun, İster İçeride, Gider, Yok Ederiz"

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü, Afrin Zaferi'nin birinci yıldönümünde konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun, gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de onu yaptık" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da bir otelde sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Yıldırım'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclis-i Başkan Vekili Celal Adan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı."Terör ister dışarıda olsun, ister içeride, gider, yok ederiz"Programda konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü. Diğeri ise Afrin zaferinin yıldönümü. O zaman ben başbakandım. 20 Ocak 2018'de. Afrin harekatını başlattık ve 18 Martta Afrin'i teröristlerden temizledik. Kilis'e, Reyhanlı'ya her gün roketler düşüyor. Füzeler atılıyor. 71 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Tedirgin, yerlerinde duramıyorlar. Şehirlerini terk ediyorlar. Ne yapacaktık. Elimizi, kolumuzu bağlayıp onların insafını mı bekleyecektik. Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit olan, vatandaşın can ve mal güvenliğine musallat olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanında, Afrin'de onu yaptık" diye konuştu."Trafik sorununu 80 vilayetin 80'inde çözdüysek İstanbul'da da çözeriz"İstanbul'un trafik sorununu çözeceğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Yolları bölmüş, hayatları birleştirmiş, yolları bölmüş, gönülleri birleştirmiş, yolları bölmüş, Türkiye'yi birleştirmiş birisi herhalde İstanbul'un trafik sorununu çözer. 81 vilayetimizin 80'inde çözdükse İstanbul'da da çözeriz" şeklinde konuştu."İslam dışında bir hareket oldu mu terör demeye dilleri varmıyor"Yeni Zelanda'daki terör saldırısına da değinen Yıldırım, "Yeni Zelanda'daki alçak, katil, terörist bile kendi aklınca İstanbul'u hedef alıyor. Türklerin Avrupa yakasına geçmesine izin vermeyeceğim diyor. Kimsin sen. İstanbul'u tanımamışsın, İstanbulluyu tanımamışsın. İstanbul'a gelmiş ama alçak, sadece kin ve nefretini kusmaya gelmiş. orada masum 50 kardeşimizi, dindaşımızı gözlerini kırmadan katletti. Vahşet, terör deyince Avrupalıların aklına İslam geliyor. Ama İslam dışında bir hareket oldu mu terör demeye dilleri varmıyor" dedi.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, "Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş olan bir İstanbul'a ona yakışır bir beyefendi, İstanbul beyefendisi, ülkemizin gurur kaynağı, halkımızın gönlünde, sevdasında yatan Binali Yıldırım beyefendi artık bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak inşallah bugün bu salonu dolduran sevgili kardeşlerimin, hemşerilerimin de tensipleriyle 3 Mart inşallah Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL