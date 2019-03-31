Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyların açıklanmasından sonra yapacağı teşekkür konuşmasını çalışma ofisinde hazırlıyor. Başkan Adayı Yıldırım, teşekkür konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA