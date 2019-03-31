Binali Yıldırım teşekkür konuşmasını hazırlıyor

Binali Yıldırım
teşekkür konuşmasını hazırlıyorYıldırım, konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyların açıklanmasından sonra yapacağı teşekkür konuşmasını çalışma ofisinde hazırlıyor. Başkan Adayı Yıldırım, teşekkür konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Kaynak: İHA