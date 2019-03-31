31 Mart 2019, 21:27
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Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor

Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor

Binali Yıldırım teşekkür konuşmasını hazırlıyor Yıldırım, konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı...

Binali Yıldırım teşekkür konuşmasını hazırlıyor
Yıldırım, konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyların açıklanmasından sonra yapacağı teşekkür konuşmasını çalışma ofisinde hazırlıyor. Başkan Adayı Yıldırım, teşekkür konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
Kaynak: İHA