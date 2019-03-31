Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-buyuksehir-belediyesi/' title='İstanbul Büyükşehir Belediyesi'>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</a> Başkanı Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, resmi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a> hesabından ilk paylaşımı yaptı. Yıldırım'ın paylaşımında teşekkür konuşmasını yazdığı görüldü.</p><p><strong>SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU</strong></p><p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, sandıkların yüzde 76'sının açıldığı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da yüzde 50,2'lik oy oranı ile önde gidiyor. Yıldırım, resmi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a> hesabından teşekkür konuşmasını yazdığı anların fotoğraflarını paylaştı.</p><p><b>İşte Yıldırım'ın o paylaşımı;</b></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/31/binali-yildirim-tesekkur-konusmasini-yazmaya-11896726_6781_m.jpg' title='Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı'></figure></div>