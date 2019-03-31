31 Mart 2019, 20:27
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Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın teşekkür konuşmasını yazdığı görüldü.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım, resmi Twitter hesabından ilk paylaşımı yaptı. Yıldırım'ın paylaşımında teşekkür konuşmasını yazdığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, sandıkların yüzde 76'sının açıldığı İstanbul'da yüzde 50,2'lik oy oranı ile önde gidiyor. Yıldırım, resmi Twitter hesabından teşekkür konuşmasını yazdığı anların fotoğraflarını paylaştı.

İşte Yıldırım'ın o paylaşımı;

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