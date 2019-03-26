Binali Yıldırım, Ümraniye'de Halka Seslendi

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye
meydanında seçim otobüsü üzerinden halka seslendi.
"GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Konuşmasında, seçimlere 4 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "İnşallah bu kalan süre içerisinde de durmayacağız, yorulmayacağız, gönüllere girmeye devam edeceğiz. İstanbul, peygamber efendimizin müjdelediği şehir, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet
, İstanbul'u süsleyen Mimar Sinan
, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk
,1994'te çöpten, çamurdan, çukurdan, susuzluktan hava kirliliğinden kurtarıp, İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan
" dedi.
Yeni bir dönem başladığını vurgulayan Yıldırım, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken, İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen bir şehir, dünya şehri yapmaya Ümraniye hazır mı? O halde Pazar günü Ümraniye'ye rekor yakışır rekor" diye konuştu.
Konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere karanfil dağıtan Yıldırım, daha sonra halkı selamlayarak Ümraniye'den ayrıldı.
Görüntü dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler
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Kaynak: DHA