Binali Yıldırım  Ümraniye'ye Rekor Yakışır

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye meydanında seçim otobüsü üzerinden halka seslendi."GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZKonuşmasında, seçimlere 4 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "İnşallah bu kalan süre içerisinde de durmayacağız, yorulmayacağız, gönüllere girmeye devam edeceğiz. İstanbul, peygamber efendimizin müjdelediği şehir, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u süsleyen Mimar Sinan, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk,1994'te çöpten, çamurdan, çukurdan, susuzluktan hava kirliliğinden kurtarıp, İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan dedi.Yeni bir dönem başladığını vurgulayan Yıldırım, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken, İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen bir şehir, dünya şehri yapmaya Ümraniye hazır mı O halde Pazar günü Ümraniye'ye rekor yakışır rekor diye konuştu.Konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere karanfil dağıtan Yıldırım, daha sonra halkı selamlayarak Ümraniye'den ayrıldı.Görüntü dökümü----Binali Yıldırım'ın konuşması-Genel ve detay görüntüler