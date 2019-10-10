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Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.

10.10.2019 16:13Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" denildi. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Erzincan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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