Haberler » Güncel » Binali Yıldırım Üniversitesi'nin eski araçları satışa çıkarılıyor - Haber

Binali Yıldırım Üniversitesi'nin eski araçları satışa çıkarılıyor

Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ulaşım envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 5 aracın satışı için 12.12. 2019 perşembe günü ihale yapılacak.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:23Binali Yıldırım Üniversitesi'nin eski araçları satışa çıkarılıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ulaşım envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 5 aracın satışı için 12.12. 2019 perşembe günü ihale yapılacak.

parkı her geçen gün güçlenen Binali Yıldırım Üniversitesi'nin, eski araçları satışa çıkıyor. Binali Yıldırım Üniversitesi'ne kayıtlı bulunan 5 adet taşıtın ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı İhale Salonunda 12.12.2019 tarihinde 10: 00- 17: 00 saatleri arasında komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak araçlar; 1991 model Tofaş Kartal otomobil, 1993 model Skoda kamyonet, 1990 model Suziki açık kasa kamyonet, 2005 model Renault Master 2.5 TDI otobüs ve 1993 model Land Rover arazi taşıtı minibüs. - ERZİNCAN

Erzincan, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42 Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu - Haber
16:42 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Haber
16:42 Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Haber
16:42 Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu - Haber
16:37 Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:43:06